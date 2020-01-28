كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق عن اجتماع حاسم للمجلس المركزي لقوى الحرية بشأن تعيين الولاة وتمسك بتعيين الولاة المدنيين.

وقال عروة بحسب صحيفة الجريدة: وجود الولاة العسكريين يحفز بقايا النظام للقيام بنشاطات بإستخدام واجهات خفية، للعودة للسلطة ودلل على ذلك بما قام به منسوبو الزحف الأخضر بولاية الجزيرة، بالاضافة الى أن الأزمة في شرق السودان لم يتم التعامل معها بالطريقة المطلوبة، واعتبر أن تلك الأحداث تدل على وجود حلقات ضعيفة في الحكومة الانتقالية حتى و إن لم تكن موالية للنظام البائد، وقطع باستمرار سيطرة الفلول على بعض المؤسسات الحكومية.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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