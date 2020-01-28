الحكومة ترفع ضرائب أرباح الأعمال الرأسمالية إلى (30%)

رفعت الحكومة ضريبة أرباح الأعمال الرأسمالية من (15%) إلى (30%) اعتباراً من مطلع العام الجديد، فيما تخوف رجال أعمال من تحصيل الزيادة “بأثر رجعي” لكون القرار صدر في ديسمبر 2019م.

وأشار خطاب صادر عن مجلسي السيادة والوزراء بتاريخ 31 ديسمبر الماضي وفقاً لمصادر، إلى موافقة المجلسين على تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية بإدخال تعديل على فقرة “فئات الضريبة” بالقانون وحذف عبارة (2%) وتعديلها إلى (3%).

وتخوف أحد رجال الأعمال بحسب صحيفة الصيحة أمس، من تبعات إضافية على التجار بهذا التعديل، وقال إذا تم تطبيقه فهذا يعني أن تُؤخذ ضريبة بأثر رجعي لم يحتظ لها المكلفون، وأضاف بأن المبلغ المدفوع بالزيادة عن (15%) يعتبر خسائر حقيقية واضحة للمكلفين.

الخرطوم (كوش نيوز)

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