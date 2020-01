عمسيب: أمور عصير رجلين حكومة حمدوك ده بلغ حد لا يمكن السكوت عليه

أزمة المواصلات التي تهدد الأنتاج والعمل في دولايب الخدمة المدنية لم يضع لها السيد رئيس “النشطاء ” أي خطة “أسعافية ” وهو يحكم منذ قرابة نصف عام ..

السيد حمدوك أطلع بأي حاجة عشان نناقشك .. أن شاء الله حاجة وهمية كده زي وعود رفع العقوبات .. متذكرنها بالمناسبة ..

يا أخوانا الناس ديل لا يملكوا أي خطة .. وبعد عمالتهم و سباتهم “الشتوي ” في أحضان المخابرات الأقليمية لم يقدم لهم أي دعم حتى الأن ..

صحيح أن البشير كان يستجدي الدعم من القوى الأقليمية لكن هذا الدعم كان يعود للشعب السوداني .. في شكل دعم للدواء و الخبز و المحروقات ..

و هذا “الأنبطاح ” يؤكد أن المبالغ التي تدفع نظير هذه المواقف “التافهة” و التبعية العمياء للخارج .. أنما هي رشى فردية .. تدفع للمسؤولين شخصيآ كيما يقدموا خدماتهم لولي النعمة و دافع “اللقمة ” ..

و بعد كده واحد يجيك من “بتاعين ” السياسات العامة يقول ليك التظاهر ضد حكومة حمدوك ” not

helpful for the democracy ” و معاها توسيع لفتحة الأنف شويتين ..

مشكلتي مع النشطاء تفاهتهم اليومية وعقولهم البرجوازية شديدة التخمر..

الناس ديل لسه عايزين أزمة المواصلات تتحل بشريط لونه أخضر وشريط لونه أصفر ..

بعد الأحتجاج الشعبي ده كله لسه شغالين في مبادراتهم التافهة دي .. قلم لكل تلميذ وسندوتش فول لكل طالب وكيس كاتشب لكل أسرة .. الخ ياهو شغل الكيزان المعولق بتاع أتحادات الطلاب .. حاجة كده في منتهى الحمدوك ..

المواصلات العامة دي شغل الحكومة .. والخطط الأسعافية لحل أزمة المواصلات العامة ده شغل الحكومة .. ولو عايز تساعد الناس أضغط على الحكومة عشان تشتغل شغلها .. و لو الحكومة غالبها تشتغل شغلها تمشي غير مأسوف عليها ..

أيه اللي لو لقيت ناس أقيف شيل منهم أتنين و أقيف شيل منهم واحد ؟!

المبادرات الفردية و لا حتى المبادرات الجماعية ما بتحل ليها أزمة بحجم أزمة المواصلات .. ما بينفع تردم ليك بحر بمعلقة شاي .. ده شغل الدولة .. شغل الدولة عديل .. أمور عصير رجلين حكومة حمدوك ده بلغ حد لا يمكن السكوت عليه ..

عبد الرحمن عمسيب

