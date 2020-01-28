البنك المركزي يضع شرطاً جديداً لاستيراد العربات والبكاسي

أصدر بنك السودان المركزي منشورا سمح بموجبه للمصارف والبنوك التجارية بتنفيذ إجراءات إستيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب اعتماد اطلاع فقط وذلك وفقاً لضوابط الاستيراد السارية وذلك عملا ًبسلطات محافظ البنك السودان المركزي بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م وفى إطار تنظيم عملية الإستيراد. وتقرر تعديل الفقرة (3) من منشور إدارة السياسات رقم (9/2014م ) لتقرأ على النحو الآتي (يسمح للمصارف بتنفيذ اجراءات استيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب اعتماد اطلاع فقط وذلك وفقا لضوابط الاستيراد السارية)، وأوضح المركزي ان المنشور يسرى العمل به اعتبارا من تاريخه وان يتم تعميمه على كافة فروع البنوك التجارية العاملة بالسودان.

الانتباهة

شارك الموضوع :



