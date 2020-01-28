وكيل كافاني إلى مدريد.. و”العقبة” في باريس سان جرمان

بدأت الرابطة بين إدينسون كافاني وناديه الفرنسي باريس سان جرمان تضعف شيئا فشيئا، لكن انتقاله المحتمل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني لا يزال محل شك حسب آخر التقارير الصحفية.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن شقيق المهاجم الأوروغواياني الذي يعمل وكيلا له في الوقت ذاته، طار إلى العاصمة الإسبانية من أجل إنهاء صفقة انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد.

وبعد نحو أسبوعين، سيكمل كافاني عامه الثالث والثلاثين، مما يجعل انتقاله إلى أحد أندية الصفوة في أوروبا مستبعدا في هذه السن.

ورغم اتفاق كافاني وإدارة أتلتيكو مدريد على الرغبة في إتمام الصفقة، فإن العقبة تكمن، حسب “ماركا”، في المطالب المادية لنادي العاصمة الفرنسية.

وعرض أتلتيكو مدريد 10 ملايين يورو إضافة إلى بعض الحوافز المالية الأخرى، لكن عرضه قوبل بالرفض من سان جرمان، فيما تقول الصحيفة الإسبانية إن إدارة النادي المدريدي تنوي رفع عرضها إلى 15 مليون يورو، ولن تدفع اكثر من 20 مليونا.

وكان سان جرمان أبدى في بداية يناير الجاري رفضه التفاوض على التخلي عن كافاني، لكن بطل الدوري الفرنسي أظهر بعض المرونة لاحقا مشترطا الحصول على 30 مليون في المقابل.

يشار إلى أن عقد كافاني مع سان جرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانه الانتقال إلى أي وجهة مجانا في الصيف المقبل.

سكاي نيوز

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