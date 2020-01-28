بعد تعرضه لإصابة عضلية…ماني يغيب عن بعض المباريات

تأكد غياب ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال، عن مواجهة فريقه ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وتعرض ماني يوم الخميس الماضي، أمام ولفرهامبتون، لإصابة عضلية.

وقال يورغن كلوب المدير الفني للريدز في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “ساديو لن يشارك في لقاء وست هام وربما مباراة ساوثهامبتون كذلك”.

وأضاف المدرب الألماني “ماني يعاني من تمزق عضلي، هي إصابة ليست خطيرة للغاية لكنه سيغيب بسببها عن بعض المباريات”.

ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة، قبل مواجهة ساوثهامبتون ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير/شباط.

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكن للريدز رفع الفارق إلى 19 نقطة بالفوز على وست هام.

سبوتنيك

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