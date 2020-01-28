مسؤول أمريكي: إزالة السودان من قائمة الإرهاب مثل (تقشير البصل)!

اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي أن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مثل (تقشير البصل)، لأن هناك حزمة من القيود تتطلب من حكومة السودان العمل عليها، منها القضايا التي تتعلق بالعقوبات المفروضة بشأن إقليم دارفور بجانب التعويضات المالية الخاصة بضحايا الهجمات الإرهابية التي تصل إلى أكثر من (7) مليار دولار. وقال ناجي في رده عبر مؤتمر صحافي نظمته وزارة الخارجية من العاصمة الأمريكية واشنطن مساء الاثنين عبر الهاتف لمجموعة من الصحافيين حول العالم شاركت فيه (الانتباهة)، أن حكومته تعمل مع السودان عبر شراكة ايجابية للغاية، وأن واشنطن تريد رؤية السودان وهو ينجح، لنكون شركاء، لذلك علينا العمل معاً، موضحاً أنه لايستطيع الكشف عن بعض المشكلات الفنية بين حكومتي البلدين

الانتباهة

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