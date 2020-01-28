جوال الفتريتة يسجل اكثر من 2500ج بأسواق السودان

أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية أسعار المحاصيل بالأسواق المحلية ليوم أمس الأثنين، حيث بلغ سعر السمسم (الأبيض) 3900 جنيه للقنطار بسوق مدينة الأبيض، فيما بلغ سعر السمسم (الأحمر) 3800 جنيه للقنطار وسجل سعر الفول الخام 2000 جنيه للقنطار وسعر الكركدي 2010 جنيهات للقنطار وسجل الفول المقشور 60000 جنيه للطن وبلغ سعر حب البطيخ 2000 للقنطار.

وسجل سعر الفول الخام بسوق النهود 1900 جنيه للقنطار والفول المقشور 58020 جنيها للطن وبلغ سعر الصمغ العربي 6600 جنيه للقنطار والكركدي 1200 للقنطار، فيما بلغ سعر السمسم الأحمر3000 جنيه للقنطار.

وسجل سعر السمسم 45 كيلو 4628 جنيها بسوق القضارف، فيما سجل أعلى سعر للدبر 5500 جنيه للجوال وأدناه 5450 جنيها للأردب وسجل أعلى سعر للفتريتة 5300 جنيه للأردب وأدناه 5200 جنيه وأعلى سعر للصفراء 5150 جنيها للأردب وأدناه 5100 جنيه وبلغ أعلى سعر للمقد 5350 جنيها للأردب وأدناه 5300 جنيه وأعلى سعر للعكر 5200 جنيه للأردب وأدناه 5350 جنيها.

فيما سجل أعلى سعر للتترون 5400 جنيه للأردب وأدناه 4500 جنيه وسجل أعلى سعر لودباكو 4320 جنيها للأردب وأدناه 5350 جنيها وبلغ أعلى سعر للدخن 7550 جنيها للأردب وأدناه 7500 جنيه.

الخرطوم 28-1-2020م (سونا)

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