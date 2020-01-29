خبيرمالي:حذر من التعامل المصرفي العالمي لارتفاع المخاطر بالسودان

اكد الخبير المالي عمرو زكريا عبده أن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يعيق تعامل المصارف مع العالم الخارجي ولا تعامل المصارف خارجيا مع السودان، إلا أن التحدي الحقيقي حاليا يحتم على المصارف والمؤسسات العالمية التي تتعامل مع السودان إتخاذ إجراءات احترازية ورقابية إضافية مكلفة، مضيفا بأن الفشل والتقصير في هذه الاجراءات يعرض المؤسسات والمصارف المتعاملة مع السودان إلى مسائلة قانونية وغرامات مالية بالغة التكاليف، مشيرا إلى أن المصارف والمؤسسات العالمية تحسب المخاطر مقابل الربحية في تعاملاتها وفي حالة السودان التعامل المصرفي غير مغري لارتفاع المخاطر وتدني العوائد، مما يتطلب توخيهم للحذر في التعاملات المصرفية.

وأشار عمرو إلى حالة البنك الفرنسي (بي إن بي- باريبا) ودفعه لغرامة مالية تقدر بـ(6,45) مليار يورو للحكومة الأمريكية بعد أن اعترف بعدم احترامه للقانون الفيدرالي الأمريكي الذي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع عدد من الدول تحت مظلة العقوبات من ضمنها السودان، مشيرا إلى أن التعامل تم خلال وقوع السودان تحت مظلة العقوبات الأمريكية الكاملة، مستدركا بأن السودان في الوقت الحالي رغم الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية لا زالت المخاطر مصاحبة للتعامل معه لبقائه بقائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا لاهمية رفع اسم السودان من القائمة لازالة التكلفة المرتفعة التي تواجه المتعاملين وطمأنتهم بأن نسبة المخاطرة أقل في التعاملات مع السودان.

سونا

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