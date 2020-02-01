قمر الدين يترأس وفد السودان في المجلس الوزاري للجامعة العربية

قاد د.عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية وفد السودان المشارك في أعمال المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الطارئ السبت والذي دعت له دولة فلسطين حيث خاطب الاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. داعيا الدول العربية للتداول حول الإعلان عن خطة التسوية الامريكية التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي و النظر في التداعيات المحتملة لهذه الخطوة.

وأصدر المجلس بعد التداول قرارا اكد فيه دعم القضية الفلسطينية و حق شعبها في الحياة في دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية كما أكد علي أهمية احترام خيارات الشعب الفلسطيني.

وأدلي السيد وزير الدولة بالخارجية بكلمة السودان خلال الاجتماع و التي جدد خلالها موقف السودان التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية و أكد علي أهمية احترام قواعد القانون الدولي والتضامن مع خيار الشعب الفلسطيني في الحصول علي دولته المستقلة علي حدود ١٩٦٧. كما دعا الولايات المتحدة للاضطلاع بدورها لتحقيق السلام الشامل و العادل بالشرق الاوسط بغرض الحفاظ علي الامن و السلم الدوليين.

وشارك في الاجتماع السيد السفير محمد الياس مدير عام الشؤون العربية و الآسيوية و السيد الوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ القائم بالاعمال بالإنابة بسفارة السودان بالقاهرة .

من ناحية أخرى عقد د عمر قمر الدين لقاءات ثنائية علي هامش الاجتماع الوزاري شملت وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين و المملكة الأردنية الهاشمية، و جمهورية تونس. حيث قدموا للسيد وزير الدولة التهنئة لتوليه المنصب وجددوا دعمهم و مساندتهم السودان قيادة و شعبا. كما تم بحث العلاقات الثنائية مع السودان و سبل تطويرها بجانب التطرق لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة في 1-2-2020(سونا)

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