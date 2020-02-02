وقفة احتجاجية للعاملين بإذاعة وتلفزيون شرق دارفور

نفذ العاملون بقطاع هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية شرق دارفور إضرابا مفتوحا ووقفة احتجاجية داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون المحلي بالولاية.و شمل الإضراب كل العاملين بقطاع الإذاعة والتلفزيون وذلك احتجاجا على عدم الإيفاء بمطالبهم.

وحدد العاملون احتياجاتهم وحقوقهم التي تتمثل في تعيين مدير جديد كفء وإقالة المدير المكلف إلى جانب اللوائح المالية والإدارية.

وأكد عضو اللجنة المكلفة من قبل العاملين بالهيئة الأستاذ الطاهر محمد الطاهر أن المشاكل ظلت تراكمية منذ إنشاء الإذاعة في فترة النظام البائد أدت إلى تذمر العاملين بسبب عدم وجود خطابات تعيين حقيقية للعاملين، مضيفا أن هنالك معلومات وملفات غامضة لم توضح للعاملين.

وقال إنهم يعملون بشكل تضامني وجهد متواصل لتثبيت حقوقهم المشروعة. وثمن جهود الولاية في تخصيص دعم مالي للإذاعة وطالب بتحقيق المطالب لكل العاملين.

سونا

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