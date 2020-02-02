تجمع المهنيين:زواحف النظام البائد لن تخيفنا

دعا مولانا إسماعيل التاج الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين لدى مخاطبته صباح اليوم بمدرسة مدني الثانوية بنات الندوة السياسية التي نظمتها لجنة معلمي محلية مدني الكبرى بالتعاون مع لجنة معلمي مدرسة مدني الثانوية بنات بعنوان (تكوين لجان التسيير والنقابات في ظل قانون تفكيك النظام البائد) دعا لتكاتف كل الجهود والوحدة لبناء السودان الجديد والمضي قدما في حماية الثورة وأهدافها.

وقال “إن زواحف النظام البائد لن تخيفنا ولن ننهزم بعد النجاح الذي تحقق لثورة ديسمبر” مؤكدا دور لجان المقاومة في حراسة الثورة وتفكيك النظام البائد.

وأشار إلى الجهود والتدابير التي تقودها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد بعد إجازة الموازنة المالية الجديدة والترتيبات لعقد المؤتمر الاقتصادي.

وشدد على ضرورة تبعية بنك السودان المركزي لمجلس الوزراء وبإشراف المجلس السيادي وتسريع وتيرة تعيين الولاة المدنيين لإدارة دفة العمل بالولايات وتفكيك نظام المؤتمر الوطني.

واستعرض مساعي الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام في السودان من خلال المفاوضات الجارية بجوبا وأعلن أن شهر فبراير الجاري سيشهد تقدما كبيرا في ملف السلام.

وجدد حرص الدولة على سماع كل الآراء لتحقيق السلام العادل والمستدام وتحقيق وحدة الوطن .

من جانبها لفتت الأستاذة قمرية عمر ممثل لجنة المعلمين المركزية إلى أهمية تشكيل لجان التسيير للمعلمين بالولايات وانعقاد اللجان التمهيدية والتصعيد للجنة المركزية لخدمة قضايا المعلم

وأكدت على إزالة التشوهات في مرتبات المعلمين التي حدثت بسبب نظام الإنقاذ خاصة المفارقات في السلم الوظيفي التي عانى منها المعلمون طيلة الثلاثين عاما الماضية. واستعرضت الجهود التي بذلت لحصر أصول المعلمين والتي شملت برج المعلم ومستشفى المعلم التخصصي وغيرها من الأنشطة التجارية والمنشآت والمباني التابعة لنقابات التعليم .

وأكدت ضرورة إعادة الحقوق لأهلها وقالت إن لجان التسيير الحالية أملتها الضرورة لحل مشكلات المعلمين،وأشارت إلى أهمية مراجعة المناهج والاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين، وأكدت أن رسالة ودور المعلم سيكون في القريب العاجل أفضل مما كان عليه الحال في السابق.

سونا

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