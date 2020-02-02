البوشى تزور مدينة الشباب بالأبيض

قامت وزير الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي بزيارة لمدينة الشباب بالابيض برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة ومدير إدارة الشباب والرياضة بالمجلس .

حيث قامت بجولة شملت اقسام المدينة

و استمعت الي تنوير من المدير التنفيذي لمدينة الشباب الاستاذ ميرغني يوسف حول مكونات المدينة والبرامج والأنشطة التي تقدمها المدينة لشريحة الشباب بالإضافة لإستتضافتها للبعثات الرياضية والثقافية مشيرا إلى المطلوبات وحوجة المدنية لمواكبة تتطلعات الشباب وأوضح اهتمام حكومة الولاية بتذليل العقبات ودعمها

الى ذلك أشادت وزير الشباب والرياضة بالدور الذى تقوم به مدينة الشباب وما تقدمه من برامج وأنشطة للشباب ودعت البوشى إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والرياضة الجماهيرية والشعبية والنسوية وقدمت الوزيرة جملة من المقترحات التى تسهم فى تطوير وترقية مدينة الشباب

سونا

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