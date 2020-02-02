غازي صلاح الدين يلتقي السفير التركي

التقى يوم الاحد السفير/عرفان أوغلو سفير جمهورية تركيا لدى الخرطوم بالدكتور/غازي صلاح الدين العتباني رئيس الجبهة الوطنية للتغيير .

حيث تناول اللقاء الاوضاع في السودان بصورة عامة والعلاقات السودانية التركية ايضاً تم شرح اللقاء الذي حدث مع رئيس الوزراء مؤخراً .

اكد الدكتور غازي صلاح الدين ان العلاقات السودانية التركية من الثوابت المهمة واشاد بدور تركيا في دعم السودان وفي دعم مشروعات التنمية على وجه الخصوص.

امن السفير التركي على التزام تركيا بكل اتفاقياتها مع السودان ودعمها له في مشروعات التنمية.

الخرطوم في 2-2-2020م (سونا)

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