العاملون بجبل أولياء يدخلون في اضراب مفتوح احتجاجاً على سلوك لجان المقاومة

وصفت لجان المقاومة معتمد محلية جبل أولياء بـ”الفاسد”، وتوعدت بادخاله في “فتيل”، وكشفت عن ضبطها ملفات فساد بالمحلية، ولوح عضو بلجان المقاومة بجبل أولياء بامكانية تنفيذ اعتصام داخل المحلية حتى يتم اقالة المعتمد العسكري وتعيين معتمد مدني.

من جهتهم أعلن العاملون في محلية جبل أولياء الدخول في اضراب مفتوح احتجاجاً على ما وصفوه بالتعامل غير اللائق مع الموظفين بالمحلية.

وقال مسؤول بالمحلية لـ”الجريدة” فضل حجب اسمه ،إن جميع العاملين سيضربون عن العمل لحين معرفة مصيرهم، مبيناً ان لجان المقاومة أصبحت تأمر وتنهي بالمحلية، وتتحكم في فتح واغلاق المكاتب، واضاف ان لجان المقاومة أمرت باغلاق المكاتب طيلة الثلاثة أيام، ومنعت الموظفين من الدخول مما أدى الى تعطيل دولاب العمل بالمحلية، وأردف: سندخل في اضراب الى حين معرفة الجهة التي تتبع المحلية لها.

الخرطوم : حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

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