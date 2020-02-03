نجوم الظل .. 5 جنود مجهولين في ليفربول

لايزال ليفربول قادرا على الإبهار بعد كل مباراة يخوضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدر جدول ترتيبه برصيد 73 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أبرز ملاحقيه، إلا أن هذا الإنجاز ارتبط دائما بخط هجوم الفريق.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ألقت الضوء على أهم لاعبي ليفربول، الذين يقودون كتيبة المدرب يورجن كلوب إلى صدارة ترتيب البريمييرليج، ولا يحظون بالاهتمام والإشادة الإعلامية التي يحظى بها الرباعي الأشهر في قلعة أنفيلد رود، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي روبرتو فيرمينو، رغم الدور الكبير لهم مع “الريدز”.

أليسون بيكر

جاء الحارس البرازيلي أليسون بيكر في صدارة الجنود المجهولين، لا سيما وأن ليفربول فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في غيابه مطلع الموسم، بسبب إصابة في الفخذ، والذي استمر من أغسطس/آب إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، باستثناء مباراتين فقط.

ونجح بيكر، أفضل حارس مرمى في العالم في 2019، في أن يؤكد أحقيته بالجائزة منذ عودته للفريق، فهو أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في البطولة هذا الموسم بواقع 8 مباريات، بالتساوي مع دين هندرسون حارس شيفيلد، وكاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي، ونيك بوب حارس بيرنلي وبن فوستر حارس واتفورد، على الرغم من أنه لم يلعب إلا 16 مباراة فقط.

أليسون بيكر

وقد نجح الحارس المتألق في قيادة فريقه لانتصارات حاسمة على توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون ووست هام يونايتد عبر إنقاذ 11 كرة وتلقي هدف وحيد.

جو جوميز

الاسم الثاني في كتيبة الجنود المجهولين في ليفربول كان جو جوميز، صاحب الدور الكبير في خروج فريقه 10 مرات بشباك نظيفة هذا الموسم، حيث لم تتلقَّ شباك ليفربول إلا 8 أهداف فقط في آخر 35 مباراة شارك فيها.

وبات الدولي الإنجليزي مع فيرجيل فان ديك أفضل ثنائي دفاعي في المسابقة، بل في أوروبا كلها، بحسب كثير من الخبراء.

وقادت المستويات التي قدمها جوميز ليس فقط في إدخاله التشكيل الأساسي لمنتخب إنجلترا، بل في جعله يتخطى الثنائي الكاميروني جويل ماتيب والكرواتي ديان لوفرين في ليفربول.

جوردان هندرسون

جوردان هندرسون يتميز بأنه صاحب روح قتالية عالية وأهداف حاسمة، كان آخرها هدفه في ولفرهامبتون مؤخرا برأسية رائعة، ومساهمته في صنع هدف فيرمينو الذي قاد الفريق لحسم اللقاء.

فينالدوم وجوميز وهندرسون

ونجح هندرسون في الحفاظ على ثبات مستواه في خط الوسط، مما جعله الخيار الأول للألماني يورجن كلوب مدرب الفريق على حساب البرازيلي فابينو.

جيورجينو فينالدوم

جاء جيورجينو فينالدوم كرابع الجنود المجهولين، حيث تغير كثيراً منذ قدومه للفريق في 2015 من آيندهوفن الهولندي، بما يمتلك من قدرات إبداعية على صناعة وتسجيل الأهداف، وهو ما تدل عليه أرقامه مع منتخب هولندا، حيث سجل 8 مرات للطواحين في عام 2019.

اللاعب أظهر أنه من الشخصيات التي ليس بها أي نوع من الأنانية، بتغيير مركزه الأصلي كمهاجم للعب في وسط الملعب، وما يدل على صلابته وقوته أنه لم يغب إلا عن 11 لقاء فقط في الدوري منذ قدومه إلى أنفيلد رود في 2016.

أليكس أوكسليد تشامبرلين

أليكس أوكسليد تشامبرلين، الذي يقدم شيئاً مختلفاً عن هندرسون وفينالدوم، حيث إن لديه عينا ثاقبة أمام المرمى، كما أن أهدافه الرائعة ومنها هدفه في شباك جنك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق أرسنال في البريميرليج دائما ما تظهر ما يمتلكه من إمكانيات كبيرة.

بوابة العين الاخبارية

شارك الموضوع :



