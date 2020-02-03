وزيرة الخارجية السودانية تقول إنه ليس لديها أي علم بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

قال وزيرة الخارجية السودانية لقناة الجزيرة الفضائية إنه ليس لديها أي علم بشأن لقاء البرهان ونتنياهو الذي إنعقد في أوغندا يوم الإثنين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “يعتقد نتنياهو أن السودان يمضي في اتجاه جديد وإيجابي، وقد عبر رئيس الوزراء (نتنياهو) عن رأيه هذا لوزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو)”، دون تحديد تاريخ ذلك.

وتابع: “يريد البرهان مساعدة بلاده في القيام بعملية تحديث من خلال إخراجها من العزلة ووضعها على خارطة العالم”.

وتوجه نتنياهو بالشكر للرئيس الأوغندي موسفيني على مساعدة إسرائيل في “جهودها لتكثيف التعاون مع دول إفريقية”، مضيفاً “هذا أمر ذو قيمة كبيرة لإسرائيل ونقدره بعمق”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الإثنين، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن “لقاء نتنياهو والبرهان يمكن أن يقود لمرور الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق السودان”.

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