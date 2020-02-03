السودانيون يتهكمون على تصريح وزير إعلامهم و وزيرة خارجيتهم ب( عدم علمهم) ب لقاء البرهان نتنياهو في يوغندا

سخر السودانيون بمواقع التواصل الاجتماعي بتصريح كل من : وزير إعلامهم والناطق الرسمي باسم الحكومة (فيصل محمد صالح) ووزيرة الخارجية (أسماء محمد عبدالله) بعدم علمهم بلقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، في عنتبي الأوغندية، إلا من خلال وسائل الاعلام.

وعلق البعض ساخراً على وزير الاعلام ( طيب عامل فيها ناطق رسمي على شنو تعال فسبك معانا). فيما علق آخر (خطوة واحدة من البرهان كشفت زيف وكذب الحكومة انهم اصحاب القرار والمجلس السيادي تشريفي، عليهم بالاستقالة).

فيما تهكم آخرون على تصريح وزيرة الخارجية بعدم علمها ( يكون كلمها.. لكن هي نست.. الحاجة خاشة على خرف) وسخر آخر ( ياتو يوم كان عندها علم اتغطي كويس يا حاجة الدنيا سقط وفي كرونا حايمي).

وكان وزير الاعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة قد فاجأ الرأي العام السوداني بتصريحه بأنهم ( قد تلقوا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بيوغندا، ولم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء).

فيما صرحت وزيرة الخارجية السودانية قائلة ( ليس لديها علم بلقاء البرهان نتياهو).

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا، بدعوة من رئيسها يوري موسيفيني، وفق ما أكدته مصادر إسرائيلية يوم الاثنين.

وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية في رسالة مقتضبة إن نتنياهو والبرهان بحثا معا سبل التعاون المشترك الذي من شأنه أن يقود إلى تطبيع العلاقات بين الطرفين.

كما ذكر نتنياهو -في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر- أنه التقى البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، وأنهما “اتفقا على بدء تعاون من شأنه تطبيع العلاقات بين البلدين”.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



