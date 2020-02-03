عبدالحي يعلق على لقاء البرهان نتنياهو: خيانة لله ورسوله.. والبرهان ومن معه جاءوا بإنقلاب عسكري

في أول تعليق للداعية السوداني الشهير د. عبد الحي يوسف حول لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وإتفاقهم على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل قال عبد الحي (هذه خيانة لله ورسوله).

وبحسب مقابلة تلفزيونية مساء الإثنين شاهدها محرر كوش أضاف عبد الحي (وقد فعل هذا الأمر عن غير مشورة من الشعب ولا عن غير رضا منه، وما زلنا نقول بأن البرهان ومن تحت البرهان إنما هي حكومة إنتقالية والبرهان ومن معه جاءوا بإنقلاب عسكري والدنيا كلها تشهد على ذلك وليس من حقهم إتخاذ مثل هذه القرارات).

وأضاف عبد الحي (وأمريكا ما زالت كل يوم تصفعنا والى الأن ما وجدنا منها شيئا ولا نلنا منها خيراً على كثرة ما قدموا من تنازلات، ودول سارت في هذا الطريق منذ عشرات السنوات وما إزدادت إلا تمزقاً وتفرقا).

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



