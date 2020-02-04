الجمعية السودانية لمهندسي الطيران: الدولة العميقة مازالت تسيطر على الطيران المدني

أكدت الجمعية السودانية لمهندسي الطيران ومبادرة استعادة نقابة المهندسيين استمرار سيطرة الدولة العميقة على مقاليد الأمور بسلطة الطيران المدني، واتهمت العساكر بالتلاعب في دوائر قراراتها، وتمرير أجندتهم وأهدافهم عن طريق أوجه وأشخاص منتفعين لتحقيق أهداف الدولة العميقة، واستمرار التدمير الممنهج الذي بدأه النظام البائد، وقالت الجمعية في بيان تحصلت “الجريدة” على نسخة منه: مدير الطيران المدني الجديد التفت حوله نفس الشخصيات المتنفعة غير الجديرة فنياً أو علمياً، وبوأهم مناصب عليا كمستشارين له، أمثال الكوز عماد الحاج، ليقود بذات النهج التدميري المرسوم دفة الطيران المدني نحو الهاوية، ويكون أداة للعسكر لتمرير أجندتهم، ووأد كل الآمال المعقودة من أجل رفعة الطيران بالسودان.

واستنكرت قرار تعيين العميد خالد أحمد عبد الله كمدير لإدارة صلاحية الطائرات، ونوهت الى انها أحد أهم إدارات سلامة الطيران، وشككت في مقدراته المهنية وولائه للنظام البائد، وأردفت: هو خريج معهد إمبابة،

ومدير الدعم اللوجستي بمجموعة صافات للطيران التابعة للتصنيع الحربي، واعتبرت ان ذلك مسلسل جديد من فصول التغول العسكري على المؤسسات المدنية، ولاستكمال التدمير الذي بدأه اللواء السابق القابع بها لأكثر من

ست سنوات، ولاستكمال عملية التمكين للنظام البائد، وتمرير أجندة المؤسسة العسكرية ومصالحها، وتحويل إدارة السلامة لفرع من فروع التصنيع الحربي، بعد فشل المدير السابق للطيران المدني، المستشار الحالي لوزير الدفاع لشؤون الطيران الفريق الدويحي، في زرع وتعيين مهندسين من صافات في إدارة الصلاحية منذ أقل من ٦ أشهر، ورأت ان تعيين المدير الجديد يعني نجاح مساعي الهيمنة العسكرية ليصبح مديراً لإدارة الصلاحية لتمرير ذات الأجندة السابقة، ولكن بأيدي محسوبة على الثورة والثوار.

وأعربت الجمعية عن خيبة أملها في فشل مدير سلطة الطيران المدني لإزالة التمكين واستدركت قائلة: لكن قد أطلقت سمومها الزواحف و أتانا بعميد معاش هو دفعة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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