الصادق المهدي: لقاء البرهان بنتنياهو لن يحقق أي مصلحة

قال رئيس “حزب الأمة القومي” السوداني، الصادق المهدي، إن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يحقق مصلحة وطنية أو عربية أو دولية.

وأوضح المهدي في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بحسب الأناضول، أن “نتنياهو ملاحق جنائياً في بلاده، وهو يتخذ نهجاً عنصرياً بالنسبة لقيادة إسرائيل على أساس أنها دولة يهودية”.

وأضاف أن “نتنياهو يتبع سياسة فيها مواجهة ورفض لكل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وينتهج نهجاً فيه محاولة للاستيلاء على حقوق الآخرين”.

وتابع: “النهج يقفل الباب نهائياً أمام أي نوع من السلام العادل الشامل، وأي لقاء مع قيادة من هذا النوع لا يحقق مصلحة وطنية أو عربية أو دولية”.

ومضى قائلاً: “هذه القضية ما لم تعالج بالعدل ستكون مصدراً للغلو والتطرف”.

وشدد على أن “ما تم لا يمثل مصحلة وطنية للسودان ولأي واحدة من المكونات في إقليمنا ولا مصلحة دولية، ونحن لا ندري عما كانت عليه تفاصيل اللقاء، وسنعلم هذه التفاصيل”.

وكشف مكتب نتنياهو، في بيان عبر تويتر، الإثنين، عن أن نتنياهو والبرهان التقيا في أوغندا، واتفقا على “بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين”.

والإثنين، أعلنت الحكومة السودانية أنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء بين البرهان ونتنياهو، في أوغندا الإثنين.

وقال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، متحدث الحكومة، في بيان مقتضب: “تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، البرهان، بنتنياهو، في عنتبي بأوغندا”.

وأضاف صالح: “لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء”، و”سننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة”.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء السوداني، في وقت لاحق الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة اللقاء بين البرهان ونتنياهو، وفق ما أعلنته وسائل إعلام سودانية.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.

وتتضمن خطة ترامب، إقامة دولة فلسطينية في صور “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ورفضت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة ترامب، باعتبار أنها “لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام”.

الخرطوم(كوش نيوز)

شارك الموضوع :



