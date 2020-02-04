ما هي رسالة غوارديولا للاعبيه قبل لقاء ريال مدريد

يعيش فريق مانشستر سيتي أسوأ أيامه رغم احتلاله المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، ولكن بفارق 22 نقطة عن نادي ليفربول.

ومع اقتراب انطلاقة الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا، واللقاء المرتقب بين سيتي وريال في 26 من الشهر الجاري، وتزامناً مع خسارة سيتي الشبه مؤكدة للدوري، يسعى رجال غوارديولا للتمسك بأملهم الوحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحول هذه المباراة المصيرية اجتمع غوارديولا بلاعبيه بعد مباراتهم التي خسروها مع توتنهام 2-0 وطلب منهم بحسب ما نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية أن يقترحوا حلولا لهذا الوضع.

ورغم تكذيب غوارديولا للأخبار المنشورة حول انتقاده للاعبيه، إلا أن “الديلي ميل” أكدت أن غرفة ملابس سيتي ليست بخير وأن مساعدي غوارديولا طلبوا منه تثبيت التشكيل والتوقف عن التغييرات المتكررة.

سبوتنيك

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