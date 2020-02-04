الكاف يعاقب الهلال السوداني بسبب شغب لقاء الأهلي المصري

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الثلاثاء، تغريم نادي الهلال السوداني 100 ألف دولار بينها 50 ألف دولار مع وقف التنفيذ وأربع مباريات من دون جمهور، بسبب شغب أنصاره ضد ضيفه الأهلي في الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتوقفت المباراة 10 دقائق بنزول رجال الأمن لإخراج الجماهير الغاضبة والتي اعترضت على حكم المباراة المغربي رضوان جيد بإلقاء الزجاجات الفارغة والمقاعد في الملعب (74)، ونزل مشجعان إلى أرضية الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وتأهل الأهلي المصري إلى الدور ربع النهائي بإنهائه دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر وبالفارق عينه أمام الهلال الذي خرج خالي الوفاض من المسابقة.

وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانا الثلاثاء أكد خلاله “اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، مما يعني تأهل الأهلي رسميا كوصيف عن المجموعة الثانية”.

وأضاف: “ذكر تقرير الحكم أن المباراة انتهت 1-1، وبالتالي يتم اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل الايجابي 1-1”.

وقرر الاتحاد الأفريقي “خوض الهلال السوداني 4 مباريات في المسابقات الإفريقية بدون حضور الجماهير مع غرامة قدرها 100 ألف دولار على نادي الهلال، منها 50 ألف دولار مع وقف التنفيذ بشرط عدم إدانة النادي بارتكاب أفعال مماثلة في غضون عام واحد”.

كما تم منع حسن محمد مسؤول نادي الهلال من حضور 5 مباريات إفريقية لناديه مع تغريمه 10 آلاف دولار.

سكاي نيوز

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