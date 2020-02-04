الدعم السريع يعلن عن وظائف: تجنيد أفراد مختصين بالمدرعات والدبابات

أعلنت قوات الدعم السريع مساء الثلاثاء، عن رغبتها في إعادة تجنيد أفراد بوحدة المدرعات التابعة لقوات الدعم السريع وفضلت أن يكون المتقدم حاصلاً على الدورات والتخصصات الآتية :
(1) مكنيكي دروع ودبابات .
(2) فني كهرباء دروع ودبابات .
(3) الاستخدام :
أ/ سائق مدرعة دبابة .
ب/ رامي مدرعة دبابة .
وجاء نص الإعلان الرسمي بحسب ما حصلت عليه كوش نيوز كما يلي-
(القائد العام للقوات المسلحة
قيادة قوات الدعم السريع
إعلان إعادة تجنيد:
1 تعلن قيادة قوات الدعم السريع عن رغبتها في إعادة تجنيد أفراد بوحدة المدرعات التابعة لقوات الدعم السريع حسب الشروط والتخصصات الآتية :
الشروط العامة:
(1) أن يكون سوداني لديه بطاقة قومية.
(2) أن لايتجاوز عمره أربعون عام .
(3) أن يخضع المتقدم لفحص الفيش.
(4) أن يخضع المتقدم للكشف الطبي .
(5) يحمل شهادة رفت من الوحدة.
(6) أن يقبل العمل في كل أجزاء السودان .
3. الشروط الفنية
أ. أن يكون المتقدم حاصلاً على الدورات والتخصصات الآتية :
(1) مكنيكي دروع ودبابات .
(2) فني كهرباء دروع ودبابات .
(3) الاستخدام :
أ/ سائق مدرعة دبابة .
ب/ رامي مدرعة دبابة .
ج/ فني راديو.
د/ فني تسلح (تفشكي).
هـ / فني ذخائر.
4. الأوراق المطلوبة :
أ. بطاقة قومية سودانية .
ب. شهادات الدورات العسكرية .
ج. الشهادات الأكاديمية .
د. شهادة الرفت.
هـ . أي أوراق أخرى.
5. الفترة الزمنية للتقديم من 5/2/2020م الى 20/2/2020م.
6. المكان رئاسة قطاع الفاشر دعم سريع.
التاريخ : 1/2/2020م لواء ركن
المحطة :الفاشر عصام الدين صالح فضيل قائد قطاعات دارفور دعم سريع).
الخرطوم (كوش نيوز)