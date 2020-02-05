السفير الإسرائيلي غولد هذا ما سنفعله في السودان

أكد المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومهندس العلاقات مع الدول الأفريقية السفير دور غولد، أن السودان وإسرائيل لن يتمكنا من تبادل الزيارات بين (عشية وضحاها)، لكن مع تقدم العلاقة الدبلوماسية فإنه متأكد من حصول تبادل للزيارات. وقال السفير دور الذي يتولى حالياً رئاسة رئيس مركز القدس للشؤون العامة في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن اغلب الزيارات المتوقعة ستكون في الإطار الفني بين البلدين خاصة في المجالات الفنية التي تساعد الشعب السوداني.
تجدر الإشارة أن مركز القدس للشؤون العامة هو مركز البحث والتحليل الإسرائيلي الذي تستعين به الرئاسة الإسرائيلية. كما يتولى السفير دور مهام ومستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الانتباهة
1 تعليق
الانتباهة دي اصبحت تتبع المعسكر اياه .
ياخي اسرائيل شنو التستفيد منها ؟ اليهود يأخذوا ولا يعطوا تلك هي طبيعتهم التي جبلوا عليها . الان نتنياهو قال البرهان وافق علي عبور الطائرات الاسرائيلية الاجواء السودانية . دي ستوفر عليهم ملايين الدولارات . تقدر تقول لي السودان لقي شنو بالمقابل ؟ اقسم بالله لن تجدوا منهم الا الضرر والخسران .مذا استفادت مصر فنيا منهم وهي في حالة تطبيع منذ اربعين عاما . ماذا استفادت الدول الافريقية التي طبعت معهم غير الفقر والمسغبة .
وللذين يحتجون بأن الفلسطينيين لا يستحقون تعاطف او انهم هم انفسهم يطبعون مع اليهود نقول . الموقف ضد اسرائيل مبدئي وانساني . هذه هي الدولة العنصرية الوحيدة في العالم .
عندما تعاطفنا وقاطعنا النظام العنصري في جنوب افريقيا لم يكن ذلك لأن الشعب هناك ابناء عمومتنا ولكنه موقف مبدئي .