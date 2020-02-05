السفير الإسرائيلي غولد هذا ما سنفعله في السودان

أكد المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومهندس العلاقات مع الدول الأفريقية السفير دور غولد، أن السودان وإسرائيل لن يتمكنا من تبادل الزيارات بين (عشية وضحاها)، لكن مع تقدم العلاقة الدبلوماسية فإنه متأكد من حصول تبادل للزيارات. وقال السفير دور الذي يتولى حالياً رئاسة رئيس مركز القدس للشؤون العامة في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن اغلب الزيارات المتوقعة ستكون في الإطار الفني بين البلدين خاصة في المجالات الفنية التي تساعد الشعب السوداني.

تجدر الإشارة أن مركز القدس للشؤون العامة هو مركز البحث والتحليل الإسرائيلي الذي تستعين به الرئاسة الإسرائيلية. كما يتولى السفير دور مهام ومستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الانتباهة

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