النيلين
سياسية

خبطة صحافية .. أول تصريح لمسؤول إسرائيلي بشأن علاقات الخرطوم وتل أبيب

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أكد المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومهندس العلاقات مع الدول الأفريقية السفير دور غولد أن بلاده سوف تقوم بدعم الثورة السودانية في عدة مجالات حيث تمكنت إسرائيل من توفير تكنولوجيا تنقية المياه لدولة جنوب إفريقيا. وقال السفير دور الذي يتولى حالياً رئاسة رئيس مركز القدس للشؤون العامة في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن بلاده سوف تقوم بتنفيذ كل المشاريع التي أجرتها في الدول الأفريقية في السودان. وكشف عن استعداد إسرائيل لفتح الباب للسودانيين مسلمين ومسحيين لزيارة المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس. تجدر الإشارة أن مركز القدس للشؤون العامة هو مركز البحث والتحليل الإسرائيلي الذي تستعين به الرئاسة الإسرائيلية. كما يتولى السفير دور مهام ومستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الانتباهة

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1 تعليق

عادل محمد 2020/02/05 at 8:31 ص

ممتاز

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