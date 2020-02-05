النيلين
سياسية

الكودة: جربنا مقاطعة اسرائيل قرناً من الزمان ولم نستفد شيئا

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الكوده - الكودة

أعلن رئيس حزب الوسط د. يوسف الكودة تأييده للقاء الذي جمع رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان وبنيامين نتنياهو، مشيراً الى ان مقاطعة اسرائيل موقف وليس مبدأ وان المواقف تتغير حسب المصلحة.

وقال في بيان بحسب صحيفة السوداني الدولية: ان قناعات الاخوان المسلمين ورؤاهم التي كونوا بها رأياً عاماً فيما يخص القضية الفلسطينية ليست وحياً منزلاص كما ان البلاد ليست بحاجة لها وهي ملزمة، واضاف: “دعم الفلسطينيين ومؤازرتهم لا يشترط ان يكون وفق ما يراه الاخوان المسلمون، فقد جربنا اسلوب المقاطعة قرناً من الزمان ولم نجد شيئا بل تضررنا منه لذا حان الوقت لاتخاذ طرق اخرى مثلما نحت كل من تركيا ومصر والاردن وقطر، فالمواقف غير المقاطعة كثيرة حداً ولسنا محصورين في اي واحد منها، هناك الصلح، وهناك المهادنة وهناك الموادعة وربما المتاركة فكل ذلك جائز شرعاً كما حكت عنه السيرة النبوية”.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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3 تعليقات

جميل بثينة 2020/02/05 at 11:07 ص

نعم الشعب مع علاقات دولية مع اسرائيل ومع الحفاظ علي حقوق فلسطين فى قيام دولتها
وعاصمتها القدس فى حدود 1967 وحقوق العوده للفلسطينين

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حسين عبد الله 2020/02/05 at 11:19 ص

شوف المنطق
طيب يا كودي
انا قاعد اصلي ٥٠ سنة عمرو ما جاني و لو مليون دولار.. رايك شنو اخلي الصلاة؟!!

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الناصح 2020/02/05 at 2:11 م

زول مشاتر ومحب للظهور.

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