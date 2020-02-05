الجيش يؤمن على نتائج زيارة القائد العام ليوغندا ومخرجاته بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والسودان

بسم الله الرحمن الرحيم
خـــــبر
عقد اجتماع بالقيادة العامة وأمن على نتائج زيارة القائد العام ليوغندا ومخرجاته بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والسودان
مكتب الناطـــق الرسمــــي بإســـــــم
القــــــــــــوات المسلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الأربعاء 5/ يناير 2020م
1 تعليق
أى نظام هذا؟؟؟؟ سنظل هكذا مئات السنين نعاني لا نتعلم ولا نفهم لا نفرق بين السلطة التنفيذية والتشريعيةو السيادية،،، يعني ده إنقلاب عسكري ولا شنو؟؟؟ الحكومة فيها وزير إعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة وفيها متحدث باسم المجلس السيادى في داعى للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وأنت رئيس مجلس السيادة؟؟؟؟؟؟؟ الله يرحم الفريق أحمد قايد صالح الأب الروحي للجزائر عساكر ومدنيين