البرهان: نتوقع أن يلمس السودانيون نتائج التفاهم مع نتنياهو قريبا

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان: “نتوقع أن يلمس السودانيون نتائج التفاهمات مع نتنياهو قريبا”.

وأضاف البرهان: “لم نناقش خطة السلام الأميركية مع نتنياهو أو الموضوع الفلسطيني”.

وأكد البرهان أن اللقاء مع نتنياهو “سيسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي”. مضيفا أن اللقاء “لم يكن تغولا على الجهات التنفيذية في السودان”.

وكشف رئيس المجلس السيادي السوداني عن الدولة التي رتبت لقاءه برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في العاصمة الأوغندية عنتيبي.

وقال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إن لقاءه مع نتنياهو جاء بترتيب أمريكي.

سبوتنيك

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