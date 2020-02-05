بعد منشور ميسي.. اجتماع عاجل في برشلونة و”إقالة مرتقبة”

استدعت إدارة برشلونة المدير الرياضي للنادي، إيرك أبيدال، لعقد اجتماع طارئ، على خلفية الكلام الذي نشره نجم الفريق ليونيل ميسي مساء الثلاثاء.

وبشكل مباشر ودون مقدمات، هاجم ميسي المدير الرياضي في النادي وزميله السابق، إيرك أبيدال، بسبب تصريحات الأخير التي انتقد فيها لاعبي الفريق.

ونشر ميسي على حسابه بإنستغرام، صورة لمقال صحيفة “سبورت” الذي يظهر تصريحات أبيدال للصحيفة، والتي قال فيها إن العلاقة بين المدرب السابق إيرنستو فالفيردي، واللاعبين، كانت سيئة، وأن اللاعبين لم يعملوا بشكل جاد من أجل الفريق.

ولم يتردد قائد برشلونة بالرد فورا على أبيدال، في منشور أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بين جماهير برشلونة.

وقالت مصادر إسبانية إن رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو استدعى أبيدال لعقد اجتماع طارئ، بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات ميسي.

وأشارت المصادر إلى أن أبيدال سيقدم استقالته خلال هذا الاجتماع، خاصة أن هذه الواقعة جاءت بعد سلسلة من القرارات الإدارية السيئة، التي رافقتها النتائج المتواضعة للفريق.

وقد تكون مقابلة أبيدال الأخيرة التي هاجم فيها اللاعبين، النقطة الفاصلة للاعب الفرنسي السابق، الذي تعرض لهجوم قبل أسابيع بسبب إدارته السيئة لموضوع إقالة مدرب الفريق السابق إيرنستو فالفيردي، وفشله في تعيين عدد من المرشحين، قبل التوقيع مع المدرب الإسباني كيكي سيتين.

وفي حال تقديم أبيدال استقالته للإدارة، سيكون القرار النهائي بيد رئيس النادي بارتوميو، الذي سيقرر مصير المدير الرياضي مع النادي الكتالوني.

وقال ميسي في المنشور إن على الإداريين مثل أبيدال أن يتحملوا مسؤولية إخفاقاتهم كذلك مثل اللاعبين، كما طالب الفرنسي بتحديد أسماء اللاعبين المقصرين، والابتعاد عن التعميم على الجميع، في ما اعتبره هجوما غير مبرر.

سكاي نيوز

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