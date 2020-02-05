مفاجأة.. تقارير: نتنياهو أصله سوداني وهذا (..) اسمه الحقيقي









نشرت صحف إسرائيلية تقارير مثيرة، تشير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولد في السودان، وليس في المناطق المحتلة عام 1948.

وذكر موقع “المصدر” الإسرائيلي، أن الشائعات أطلقها يهود سودانيون، في تسعينيات القرن الماضي، عند تولي نتنياهو رئاسة الحكومة لأول مرة، وقالوا حينها إن رئيس الوزراء ينحدر من قرية يهودية شمال السودان.

ووفق الادعاءات فإن الاسم الحقيقي لنتنياهو هو “عطا لله عبد الرحمن شاؤول” وليس بنيامين نتنياهو.

اللافت أن هناك روايات مختلفة لنشأة نتنياهو في السودان، إحداها أنه وُلِد في مدينة نوري الواقعة على الضفة الشمالية من النيل شمال السودان، وترعرع في منطقة مروي.

ورواية أخرى تقول إنه وُلِد في وادي حلفا وهو يتقن اللغة النوبية. وفي ادعاء آخر ورد أن نتنياهو وُلِد في قرية “حالوف” الواقعة في منطقة النوبة أو أنه من أبناء قبيلة الشايقية السودانية.

وذكرت صحف أن عائلة نتنياهو غادرت إلى “اسرائيل” بعد منع الزعيم السوداني جعفر النميري تجارة الكحول، والتي كانت المصدر الأساسي لدخل العائلة.

بدورها، أفادت تقارير إسرائيلية شبه رسمية، بأن جميع ما نشر عن نتنياهو غير مؤكد، ومصدره الوحيد هو شبكة “الوطن” السودانية.

اللافت أن فيلما إسرائيليا عرض مؤخرا في متحلف تل أبيب، تحت عنوان “من هو عطا الله عبد الرحمن شاؤول؟”، تطرق إلى الشائعات المتداولة حول أصول نتنياهو.

موقع “المصدر” الذي لم يبدي رأيه بصحة الشائعات من عدمها، قال إنه قبل خمسين عام فقط، كان هناك جالية يهودية في السودان، قدمت من مصر، وعمل أفرادها بالتجارة وغيرها، قبل أن يغادروا إلى الأراضي المحتلة للعيش في الدولة الجديدة حينها “اسرائيل”.

عربي21- أحمد الكاشف

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الموضوع نشر بتاريخ

الأحد، 16 يوليو 2017