وزير الدولة بالخارجية يشيد بمواقف مصر الداعمة للسودان

التقى السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية بمكتبه الأربعاء السيد حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، حيث قدَّم السفير المصري التهنئة لوزير الدولة على تسلمه مهام عمله وتمنى له التوفيق.

وبحث اللقاء مستوى سير العلاقات بين البلدين وإمكانية تعزيزها والمضي بها قدماً كما ناقش الجانبان رغبة مصر في الوقوف مع السودان في المرحلة الانتقالية.

من جانبه، أشاد السيد وزير الدولة بعمق العلاقات بين البلدين وبمواقف مصر الداعمة للسودان، وأكَّد ضرورة تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بين السودان ومصر والاهتمام بالمشاريع الإستراتيجية المشتركة وتعهد بالعمل خلال الفترة المقبلة على استثمار كافة الفرص المتاحة لمصلحة شعبي البلدين.

الخرطوم 5-2-2020م (سونا)

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