تحالف شرفاء الطيران يمهلون الحكومة 72 ساعة ويهددون بالدخول في اضراب شامل

أمهل تحالف شرفاء سلطة الطيران المدني وتجمع العاملين بشركة المطارات القابضة، رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك ووزير الدفاع وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين 72 ساعة للرد على مطالبهم، ولوح بالدخول في اضراب شامل وايقاف رحلات الطيران بكل أنحاء البلاد في حال عدم الاستجابة لمطالبه المتمثلة في اقالة مديري الشركات التابعة للشركة القابضة، بجانب ارجاع كل منسوبي جهاز الامن ومعاشيي القوات المسلحة الى مؤسساتهم، وشدد على ضرورة تكوين لجنة تفكيك التمكين للانقاذ في القطاع على أن يتم فيها تمثيل العاملين لاعادة ترتيب الاوضاع، وتمسك بايقاف الاجراءات الادارية من تعيينات او تنقلات او محاسبات ادارية بسلطة الطيران المدني او شركة السودان القابضة حتى يتم ازالة التمكين، واشتكى تحالف شرفاء سلطة الطيران المدني وتجمع العاملين بشركة المطارات القابضة في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، من استمرار تمكين شركات فلول النظام البائد التي مازالت تتحكم في كل مفاصل الطيران المدني وتستنزف موارده المالية على قلتها وصرفها على المؤسسات التابعة للنظام البائد، واستنكر استمرار قبضة الدولة العميقة على القطاع وأكد على ان القطاع لم يشهد أي تغيير حقيقي منذ قيام الثورة وحتى الآن، وقال تحالف شرفاء سلطة الطيران المدني وتجمع العاملين بشركة المطارات: تفاجأنا باجراءات وتعيينات وقرارات تمثلت في تعيين ضابط بالمعاش مديراً لادارة صلاحية الطائرات بسلطة الطيران المدني بجانب اصدار قرار بالتصديق والموافقة لشركة ساس لبناء وتوسعة صالات كبار الشخصيات، بالاضافة الى تمديد فترة عمل منسوبي جهاز الامن والمخابرات بأمن الطيران، واعتبر التحالف ان تلك القرارات تصب في اطار تمكين الفلول واستمرارهم في الفساد.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة

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