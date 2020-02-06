غوارديولا يتحدث عن رحيل ميسي: هذا ما سيحدث

تحدث المدرب بيب غوارديولا عن أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، واحتمال رحيله عن النادي الكتالوني، الذي قضى معه كل سنوات لعبه الاحترافية.

وفي مقابلة مع قناة اليوتيوب “بوست يونايتد”، قال غوارديولا: “في حال رحل ميسي عن برشلونة، حتما سيتأثر برشلونة، هؤلاء اللاعبين مهمون جدا”.

وأضاف: “عندما يرحل ميسي عن برشلونة سيحتاج الفريق وقتا لإعادة ترتيب الفريق. هذا أمر حتمي. اللاعبون مثله يسجلون 40 و50 هدفا في الموسم”.

وعمل غوارديولا مدربا لميسي بين عامي 2008 و2012، في برشلونة، ساهم النجم الأرجنتيني خلالها بتحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا.

وتأتي تصريحات غوارديولا بعد ظهور أنباء بشأن رغبة فريقه مانشستر سيتي، بالتعاقد مع ميسي، في حال قرر الرحيل عن برشلونة، بسبب مشاكل مع إدارة الفريق.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني في صيف 2021، ولكنه يتضمن بندا يتيح للاعب الانتقال مجانا إذا أراد ذلك، في صيف 2020 المقبل.

وفي حال قرار ميسي بمغادرة برشلونة، فإن مانشستر سيتي يبدو الخيار الأنسب، خاصة مع وجود غوارديولا، بالإضافة للمدير الرياضي تيكسيكي بيغرستان، الذي عمل مع ميسي في برشلونة.

وكان ميسي أثار أزمة كبيرة في برشلونة، بعد مهاجمته للمدير الرياضي في النادي وزميله السابق، إيرك أبيدال، بسبب تصريحات الأخير التي انتقد فيها لاعبي الفريق.

ونشر ميسي على حسابه بإنستغرام، صورة لمقال صحيفة “سبورت” الذي يظهر تصريحات أبيدال للصحيفة، والتي قال فيها إن العلاقة بين المدرب السابق إيرنستو فالفيردي، واللاعبين، كانت سيئة، وأن اللاعبين لم يعملوا بشكل جاد من أجل الفريق.

ولم يتردد قائد برشلونة بالرد فورا على أبيدال، في منشور أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بين جماهير برشلونة.

وقالت مصادر إسبانية إن رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو استدعى أبيدال لعقد اجتماع طارئ، بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات ميسي.

ومع قرار الإدارة بالإبقاء على أبيدال في منصبه، قد يفكر أسطورة برشلونة فعليا بالرحيل، والانتقال إلى مانشستر سيتي.

سكاي نيوز

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