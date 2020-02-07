الدوري الإيطالي.. لاعب واحد سبق رونالدو إلى “إنجاز الخمسين”

وصل أسطورة الكرة البرتغالية نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، إلى 50 هدفا في الدوري الإيطالي، بعد ثنائيته في شباك فيورنتينا مؤخرا حيث فاز فريقه 3-صفر، ليهز الشباك في المباراة التاسعة على التوالي بالمسابقة العريقة.

وتمكن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، من الوصول إلى الهدف الخمسين في 70 مباراة فقط، متفوقا بذلك على كثيرين من النجوم في الدوري الإيطالي، بل وأسرع من الأسطورتين الهولندي ماركو فان باستن والفرنسي ميشال بلاتيني.

لكن أين يقف نجم يوفنتوس، بين كوكبة النجوم الذين كانوا أسرع من أحرز 50 هدفا في الدوري الإيطالي؟ ومن يتفوق على “الدون” في تحقيق هذا الإنجاز؟

اللاعب الوحيد الذي يتفوق على رونالدو في تحقيق هذا الإنجاز، هو أندريه شيفتشينكو الذي أحرز 50 هدفا في 69 مباراة، أي بفارق مباراة واحدة فقط عن أسطورة البرتغال.

وكان الأوكراني، الذي يعد من بين أيقونات ميلان، قد أحرز 29 هدفا في أول موسم مع الفريق اللومباردي، ثم وصل إلى 50 هدفا في موسمه الثاني بتسجيل هدفين في الفوز 3-2 على روما، في 21 يناير 2001.

وأصبح “شيفا” ثاني أكبر هداف لميلان في عام 2006، خلف السويدي غونار نوردال، وأنهى مسيرته مع النادي الإيطالي التي استمرت 7 سنوات، برصيد 175 هدفا في 296 مباراة.

إنسيني يحتفي بالهدف الثاني أمام يوفنتوس

نابولي يصعق يوفنتوس ورونالدو يهز الشباك مجدد

ويتقدم رونالدو البرتغالي على رونالدو البرازيلي في إنجاز الخمسين هدفا، حيث تمكن الأخير، الذي لعب لصالح إنتر ميلان وميلان، من الوصول إلى هذا العدد من الأهداف في 77 مباراة.

ووصل البرازيلي إلى الهدف الخمسين أثناء فوز إنتر على بياشينزا بهدفين لهدف، في 2 أكتوبر 1999.

وكان إنتر دفع مبلغا قياسيا عالميا لبرشلونة في عام 1997، قدره 13.2 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

أما النجم الهولندي فان باستن فيحتل المركز الرابع بين أبرز اللاعبين الذي حققوا هذا الإنجاز.

واستغرق الأمر أسطورة ميلان 3 مواسم للوصول إلى 50 هدفا، وذلك في المباراة 83، حيث سجل الهدف الخمسين من ركلة جزاء ضد سيسانا في 7 يناير 1990، وأنهى مسيرته في إيطاليا بإحراز 125 هدفا.

وفي المركز الخامس يأتي الفرنسي بلاتيني، الذي نجح في إحراز 50 هدفا في 84 مباراة.

وسجل صانع الألعاب الفرنسي هدفه الخمسين في موسمه الثاني مع يوفنتوس، وحقق ذلك بعد أن أحرز هدفين ضد منافسه المحلي تورينو خلال مباراة الدربي يوم 26 فبراير 1984.

وتوج بلاتيني بصدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي ولاعب العام في أوروبا، في المواسم 1982-1983 و1983-1984 و1984-1985.

سكاي نيوز

شارك الموضوع :



