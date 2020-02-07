لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الأموال تصدر عددامن القرارات

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال عددا من القرارات الخاصة بتكوين لجان فرعية واسترداد موجودات وحل مجالس إدارات عدد من البنوك والمؤسسات ، وإعفاء مديري عدد من البنوك والمؤسسات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة صلاح مناع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالقصر الجمهوري مساء اليوم، عن استرداد موجودات وممتلكات منظمة معارج للتنمية ومجمع النور والتي شملت عددا من الأراضي والمباني والعربات التي تبلغ قيمتها حوالي ترليون جنيه علي أن تؤول ملكيتها لوزارة المالية.

وأوضح مناع أن اللجنة أصدرت قرارا بحل مجالس إدارات البنك المركزي وبنك العمال والثروة الحيوانية، مصرف البلد، السعودي، بنك الأسرة، مصرف الادخار.

وأضاف أن اللجنة أصدرت قرارا بإعفاء مديري بنوك، العمال، البلد، الثروة الحيوانية ، النيلين، العقاري، السعودي السوداني، مصرف المزارع، ومصرف التنمية الصناعية.

كما أعلنت اللجنة عن حل مجالس إدارات صندوق ضمان الودائع.، الوكالة الوطنية للتمويل وشركات (شهامة، الاقطان، سودابست، الصمغ العربي) والصندوق القومي للمعاشات بجانب إنهاء خدمة مديري كل من صندوق ضمان الودائع، شركة سودابست، الأقطان، الصمغ العربي.

وأصدرت اللجنة قرارا بتكوين لجان فرعية لها بكل الولايات برئاسة والي الولاية ولجنة لكل محلية بولاية الخرطوم على أن ترفع تلك اللجان تقاريرها للجنة المركزية.

وفيما يلي المؤسسات الإعلامية التي اوقفتها اللجنة فقد قررت اللجنة تعيين مفوض منها للإشراف على إدارتها لتمكينها من معاودة نشاطها والحفاظ على حقوق العاملين بها.

سونا

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