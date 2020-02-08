5 أسباب تكتب نهاية ميسي مع برشلونة

يبدو أن قصة العلاقة بين ميسي وبرشلونة تلقت ضربة قاسية سببت شرخا لا يمكن التئامه بسهولة، بعدما كشفت وسائل إعلام عن تحرك الأندية الأوروبية لضم النجم الأرجنتيني الصيف المقبل، مع احتمال رحيله عن برشلونة، بسبب الأزمة بينه وبين المدير الرياضي إريك أبيدال.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليونيل ميسي غاضب من الأحداث الأخيرة فى النادى الكتالوني، وقد يغادر أسوار “كامب نو” نهاية الموسم، وهو ما أبرزته صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطاليةعلى غلافها الرئيسي، مؤكدة إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة.

وفى المقابل يؤمن عشاق برشلونة بأن يظل ليونيل ميسي نجم الفريق وفيا للبارسا لحين اعتزاله كرة القدم، لكن هل بالفعل سيظل البرغوت فى النادي الكتالوني إلى “الأبد” كما تحلم الإدارة؟

تقارير إعلامية عديدة نُشرت الأيام الأخيرة بدأت تشكك فعليا بالمسلّمة المذكورة، إذن لا دخان بدون نار، خاصة إذا كان الدخان ينبعث من الدوري الإنجليزي.

البداية كانت من مجلة “ذا أتلانتيك” التي كشفت أن مانشستر سيتي يخطط لصفقة هائلة، وذكرت أن إدارة تضغط من جميع الاتجاهات حتى تتحقق الصفقة، وبالطبع السقف المالي مفتوح إلى حدود الممكن وفق شروط قوانين اللعب النظيف.

ويسعى مان سيتي للظفر بنجم البارسا منذ زمن طويل. والصيف القادم قد يصبح الفرصة الأخيرة لفريق بيب جوارديولا لتحقيق هذا الحلم

صحيفة اليوم السابع

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