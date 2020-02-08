مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي “فيروس كورونا” يحرم مانشستر يونايتد من لاعبه

بسبب المخاوف من فيروس كورونا المنتشر حول العالم، كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن تعذر سفر لاعبه الجديد أوديون إيجالو إلى معسكر إسبانيا.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: “إيجالو سيبقى في مانشستر، وسيخوض تدريبات منفردة وبرنامج بدني تأهيلي”.

وأوضح “نتخوف من إمكانية تشديد بريطانيا لإجراءات الدخول إلى البلاد بخصوص العائدون من الصين في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، ولذلك نخاف أن يتعذر دخول اللاعب إلى البلاد مجددا في حالة مغادرتها”.

وأضاف سولشاير “لذلك سيبقي في إنجلترا مع مدرب خاص ورفقة أسرته، حتى ينسجم مع الأجواء الإنجليزية بشكل أكبر”.

وأتم المدرب “بالتأكيد كان اللاعب يفضل السفر مع الفريق والتعرف أكثر على اللاعبين، لكننا لا نريد المخاطرة بإمكانية فقدانه بسبب إجراءات الدخول”.

وبسبب تفشي الوباء، قررت العديد من الحكومات فرض إجراءات احترازية مع القادمون من الصين تحديدا للحد من انتشار الوباء.

يذكر أن المهاجم النيجيري انضم لصفوف يونايتد قادما من الصين، ولهذا تتخوف إدارة النادي من سريان الإجراءات على حالته إذا قررت بريطانيا تشديد إجراءاتها أثناء سفر الفريق للخارج.

سبوتنيك

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