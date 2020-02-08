تصريح جديد منسوب للبشير يثير ضجة في السودان

قال موقع سوداني، إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير رفض لقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذ جاء ليزوره في سجن كوبر.

وبحسب موقع “الأحداث”، قال البشير لمدير السجن الذي حاول إقناعه باللقاء: “لن أقابل موظف أممي لأشكو حكومة بلادي، وأنا كنت رئيسا لها ولو فعلوا بنا الأفاعيل”.

وأثار ذلك التصريح المنسوب للبشير جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اعتبر البعض هذا التصريح عملاً بطولياً متغنين بأشعار تصف رئيس السودان بأنه “فخر السودانين”.

بينما نسب آخرون القول إلى جملة من الأقاويل والتلفيقات التي تنتشر حالياً، دون أساس من الصحة.

وأدانت محكمة سودانية، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الرئيس السابق عمر البشير بتهم فساد، وقضت بإيداعه مؤسسة مؤسسة إصلاحية خاصة بالمسنين لمدة عامين، بتهمة الفساد وقضايا أخرى، وذلك في أول حكم على الرئيس السابق منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.

سبوتنيك

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