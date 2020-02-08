تتوالي خيبات حكومة الحرية والتغيير .. نفاد المخزون الإستراتيجي من القمح في السودان

وتتوالي خيبات حكومة الحرية والتغيير.. نفاد المخزون الإستراتيجي من القمح.. وزير المالية يستنجد بالقطاع الخاص لتوفير القمح بالآجل.. الشركات ترفض الطلب وتشترط البيع بسعر353 دولار للطن..

وزير المالية يعلنها داوية.. ماعندنا قروش نشتري بيها قمح..

شركة الفاخر للذهب توفر15مليون دولار في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي.. حكومة حمدوك ستبدأ غداً الأحد رحلة مطولة لشراء قمح من عرض البحر.. والمدة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة ستتجاوز العشرين يوماً ستتضاعف خلالها المشاكل ولن تختفي صفوف الرغيف..

اللهم ألطف بعبادك..

عبد الماجد عبد الحميد



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