النيلين
اقتصاد وأعمال

مؤتمر صحفي هام لمدني عباس غداً الاربعاء

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مدني عباس مدني

يعقد وزير التجارة والصناعة الاستاذ مدنى عباس مدنى يوم غد الأربعاء الساعة الثالثة عصرا مؤتمرا صحفيا هاماً بمبانى الوزارة.

وسيعلن من خلال هذا المؤتمر عن سياسات وقرارات جديدة بخصوص الدقيق والخبز .

سونا

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3 تعليقات

ahmed 2020/02/11 at 8:05 م

قبل مدة وأمام المواطنين جميعهم قال مدني أن أزمة الخبز ستنتهي وأن صفوف الرغيف لن تكون موجودة بعد ثلاثة أسابيع. ثم بتكرار السؤال أكد مدني ذلك وكرره.
الثلاثة أسابيع التي ذكرها مدني ستنتهي اليوم الثلاثاء 11 فبراير.
والأزمة زادت والصفوف لم تنته بل زادت طولاً والعيشة الواحدة وصل سعرها ستة جنيهات.
لا نقبل من الوزير مدني إلا شيئا واحداً وهو أن يعترف بعجزه ويقدم إستقالته فوراً وبالعدم تتم إقالته فوراً.
هذا أقل ما يجب فعله فأسلوب الخداع والتخدير بالوعود الكاذبة مرفوض وسيؤدي إلى ثورة جياع ومظلومين تقتلع الحكومة ومدنييها وعسكرييها فقد بلغت الحالة المزرية دركاً سحيقاً من التردي الشامل في كل شيئ يستحيل السكوت عليه.

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احمد عبد الكريم 2020/02/12 at 7:16 ص

ما تضيع زمننا.. الصفوف زادت فاما ان تستقيل بدون ورجغة او اقعد طرطور زي رفاقتك و الحبة ما بتجيك لأن الرعاع معاك قالوا الجوع الجوع عايزنو.

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ود بندة 2020/02/12 at 7:23 ص

الرجل تطاردة لعنة الفشل ولعنة الشهداء.

انه كاذب ياخ قدم استقالتك قبل الإقالة.

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