مؤتمر صحفي هام لمدني عباس غداً الاربعاء

يعقد وزير التجارة والصناعة الاستاذ مدنى عباس مدنى يوم غد الأربعاء الساعة الثالثة عصرا مؤتمرا صحفيا هاماً بمبانى الوزارة.

وسيعلن من خلال هذا المؤتمر عن سياسات وقرارات جديدة بخصوص الدقيق والخبز .

سونا

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