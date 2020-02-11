سيدة سودانية تشكو: زوجي مغترب وشقيقه يقتحم غرفة نومي وينام على سريري ويتحسس ويشتم ملابس نومي فماذا أفعل؟

قدمت سيدة سودانية عبر إحدى القروبات المتخصصة في حل المشاكل الأسرية والعاطفية شكوى غريبة وجدت استنكار واسع وحصدت مئات التعليقات.

وبحسب ما قرأت محررة موقع النيلين فقد قالت السيدة في استشارتها: (انا متزوجة وأسكن مع أهل زوجي المغترب بإحدى الدول الأوروبية, بعد زواجنا اشترط على زوجي الإقامة مع أهله على الرغم من غيابه وسفره للخارج).

وتابعت : (زوجي له شقيق يقيم مع أهله في البيت الذي أسكن فيه, وأصبحت تصرفاته غريبة جداً وتضايقني بشدة, أنا دائماً أحرص على البقاء مع أهل زوجي في منزلهم مع العلم أن غرفتي معهم ولكن مفصولة عنهم, حيث أبقى طوال اليوم معهم وأعود لغرفة وقت النوم).

وواصلت السيدة سردها بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين: في مرة تفاجأت عند عودتي لغرفتي بالليل بشقيق زوجي نائماً على سريري ومتغطي بثوبي, تحدثت معه وحذرته من تكرار هذه التصرفات وأصبحت أغلق غرفتي, بعد فترة وجدته في نفس الوضعية وهذه المرة يشتم ملابسي, ويفترش (الروب) الذي أرتديه عند النوم).

وختمت السيدة قصتها مستشيرة أعضاء القروب: (ماذا أفعل؟ هل أخبر زوجي أم أخبر والدته أم أعود لمنزل أبي وأنتظر عودة زوجي من الخارج).

أعضاء القروب اختلفوا في نصائحهم حول الاستشارة فمنهم من نصحها بإخبار زوجها حالاً ومنهم من طلب منها مغادرة المنزل فوراً ومنهم من نصحها بفضحه أمام أهله.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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