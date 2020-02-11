خلال لقائها البرهان.. قبيلة سودانية تُعلن دعمها لخطوات التطبيع مع إسرائيل

التقى يوم الثلاثاء وفد من قبيلة الرشايدة برئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في مكتبه بالقصر الجمهوري.

وبحسب معلومات (باج نيوز) أن الوفد الذي زار برهان بقيادة مصلح نصار الرشيدي أعلن دعمه للخطوات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في التطبيع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر الوفد أن خطوات برهان تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي واستتباب الأمن بالبلاد.

وأبدى الوفد مساندته للقوات المسلحة وكافة القوات النظامية الأخرى.

الخرطوم: باج نيوز

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