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اقتصاد وأعمال

وكيل الطاقة والتعدين لـ (باج نيوز): إنفراج أزمة الوقود اعتباراً من الأربعاء

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نفط - غاز - بترول - بنزين - وقود

توقعت وزارة الطاقة والتعدين، حدوث إنفراج بنسبة كبيرة في أزمة الوقود عقب عودة مصفاة الخرطوم للعمل بطاقتها الكاملة عبر ضخ عكسي من منتجات نفط صادر جنوب السودان.

وكشف وكيل وزارة النفط حامد سليمان في تصريح لـ (باج نيوز) أن المصفاة تعمل حالياً بطاقتها الكاملة بعد حصولها على النفط من خلال الضخ العكسي من بورتسودان من صادر بترول دولة جنوب السودان.

وأكد حامد استمرار العمل في إصلاح عطب الأنبوب في مختلف المواقع لعودة الضخ لطبيعته.

وأوضح حامد أنه ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء ستبدأ المصفاة بإنتاج المشتقات البترولية بكمياتها المعتادة.

وتعاني البلاد من أزمة خانقة في الوقود إثر تعطل خط أنبوب بمنطقة شمال كردفان.

الخرطوم:باج نيوز

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1 تعليق

عمر عبد المجيد الحسن 2020/02/12 at 7:09 ص

هسي لو فعلا انفرجت الاربعاء ح يهتف القطيع شكرا حمدوك.. قدرت ترجع للمربع الانقاذي.. كتيرة منك تب!!

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