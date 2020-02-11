مجلس الأمن الدولي: الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

تمديد ولاية “فريق الخبراء” المعني بالعقوبات الدولية على السودان
حتى مارس 2021، وفق قرار أمريكي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع وصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
محمد طارق / الأناضول
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارا أمريكيا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس/ آذار 2021.
واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز تنفيذه بالقوة)، أن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس”.
وطلب من فرق الخبراء، موافاة مجلس الأمن كل 3 أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته، وذلك في موعد لا يتجاوز 12 فبراير/ شباط 2021.
وأعرب القرار الذي صاغته واشنطن، وحمل الرقم 2508، حصلت الأناضول على نسخة منه، عن “اعتزام مجلس الأمن النظر بانتظام للتدابير المتعلقة بإقليم دارفور (غربي السوادان)”.
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ ما يفوق 15 عاما في إقليم دارفور.
وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطن فيه حوالي 7 ملايين نسمة.
كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ عام 2011، طبقا لبيانات أممية.
و29 مارس 2005، تكونت لجنة الخبراء، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.
محمد طارق / الأناضول
15 تعليق
خموا وصروا يا الجاريين وراء امريكا!!!!
ابشروا بمزيد من الصفوف وضربات ارتفاع الاسعار الموجعة للمواطن.!!!
خموا وصروا يا الجاريين وراء امريكا
وابشروا بمزيد من الصفوف وضربات ارتفاع الاسعار الموجعة للمواطن.
!!!ليييه التعليق الاول لم ينشر ياناس النيليين؟؟
انا حاسي في تغيير في اعتماد التعليقات!
الفصل السابع !!!! اوووووووك ياللهول
لابديل عن حكومة مدنية غير خاضغة لوصاية العسكر ليتنفس السودان الصعداء والا والله العظيم الحفرة الحنا فيها مابنطلع منها ليوم الدين
ما مشكلة الفصل السابع رئيسنا طالبو عديل جات منكم
هل يفهم الان اهل الجهل والغباء ان السيد رئيس الوزراء قد طلب نقل السودان من الفصل السابع الذى يعطى حق التدخل بالقوة العسكرية الى الفصل السادس الذى لا يجيز التدخل بقوة السلاح بل تقديم النصح والمشورة والدعم المادى والاقتصادى
هل فهم اؤلئك الاغبياء الان ان حمدوك قلبه على الوطن فقد وجد البلاد تحت الفصل السابع فلم نسمع مأتما اقامه اؤلئك او عويلا منهم حينما تم وضعنا بالفصل السابع فى عهدهم المقبور البغيض وذلك لان اؤلئك الخونة كانوا حينها يتوسدون الحرير ويتمرغون فى نعيم السلطة فلا يعنيهم امر السودان فى شئ وعندما اقتلعتهم الثورة وفتحت عيونهم على الواقع المرير الذى قادونا اليه لم يكن امامهم سوى الهزيان بان حمدوك خائن يريد أن يلقى بالوطن فى احضان المستعمر فبالله عليكم من هو الخائن من وضعنا بالفصل السابع الذى يخول سلطة التدخل العسكرى ام من يريد أن يخرجنا من ذلك الفصل الى الفصل السادس الذى يحرم التدخل العسكرى ويقتصر دوره على تقديم النصح والمساعدة المادية لتحقيق وبناء السلام بالله عليكم من هو الخائن وارسلوا الاجابة الى بريد الخونة بنى كوز المجرميين فيا لغفلتهم
علما بانه عندما هلل وكبر المجرم المخلوع البشير حينما تلقى مجرد وعد بانه سوف يتم نقل السودان للفصل السادس هلل معه اؤلئك الذين يدمغون حمدوك بالخيانة الان وزغردت لهم اخوات نسيبة فياللعجب من وضاعة هؤلاء القوم !!!!!!!!!!!!!!
يا شاطر
الفصل السابع يختص بمناطق الصراع في دارفور و جنوب كردفان و النيل الازرق
حمدوكك لم يطالب بتعديلها للفصل السادس
بل طالب وضع كل السودان حتى حلفا تحت البند السادس
مما يعني وضع السودان كله شعبه حكومته جيشه أمنه تحت الوصاية الدولية
مال هذا الخال المخلوع لا يتودد الا للعسكر ماله لا ينشد حكومة مدنية قوية للسودان بها وحدها تتحقق النهضة للوطن لكن عشق هذا الرجل لدكتاتورية العسكر التى تسمح لمن يقبع تحت البوت ان ينال ارفع المناصب فهذا الخال بلا قدرات تمكنه من نيل المناصب التى يطمح فى نيلها لذا يفضل العسكر الذين يرفعون من يقبل بوتهم لا ارى سببا غير ذلك يدفعه للتودد للعسكر
اساء هذا الخال لحمدوك حد وصفه بالخيانة والعمالة وعرج على البرهان على استحياء لان البرهان عسكرى فهو يهاب العساكر اكثر من خوفه من الخالق
وصف حمدوك بالخيانة ووصف ابن اخته المخلوع المجرم البشير بالضكران فى ابلغ اساءة للثورة وللشعب السودانى فهو لا يعنيه هذا الشعب فى شئ هذا المنافق المارق لم يجد من يلزمه حدوده يتطاول على هيبة الدولة تجنيا دون ان يسأله احد وابن اخته الذى يتباهى به هو من وضع السودان بالفصل السابع فلم يصفه هذا المجرم حينها بالخيانه ولكنه يتجنى على حمدوك الذى يطلب نقل السودان من الفصل السابع للفصل السادس ليخرجة من الفصل الذى يبيح للامم المتحده التدخل عسكريا فى السودان فالانتقال للفصل السادس خطوة كبيرة نحو رفع الوصايا على السودان نهائيا مال هذا الغوغاء يرعد ويذبد دون أن يردعه احد وليس ببعيد يوم ان هللوا للمجرم المخلوع البشير عندما اعلن عن تلقيه وعد بنقل السودان للفصل السادس اى غباء هذا واى جهل يعيشه هؤلاء القوم فكيف للسودان ان لا ينهار قد تولى امره اناس بهذه الضحالة الفكرية واقسم بانه لو تولى امر السودان حمار باربعة ارجل لما اوصله الى ما اوصلوه اليه هؤلاء القوم الفاسدين المنافقين حسبى الله ونعم الوكيل
كفيت ووفيت يا زول ساى وان شاء الله ربنا يخرج هذه البلاد من كل المصائب التى وضعنا فيها بنى كوز
اخوان الشيطان
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارا أمريكيا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس/ آذار 2021. واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز تنفيذه بالقوة)، أن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس
لم يؤلمنى ويوجعنى بقدرما آلمنى ما ورد أعلاه
هكذا يتلقى السودان الضربات الموجعة من كل حدب وصوب انه امر محزن ومؤلم ان نرى هذا هو حال بلادنا ونظرة المجتمع الدولى لها فنحن من جنى على السودان ولم يجنى علينا احد عصاية بنى كوز ادخلتنا فى متاهة يستحيل الخروج منها كل هذه الثورة العظيمة لم تشفع لنا ولم تكفر سيئات بنى كوز وجرائمهم التى ارتكبوها فى حق السودان. رفع اسم السودان من قائمة الارهاب الامريكية الكيزانية لم نحقق فيها شئ حتى الان وضعنا مازال بالفصل السابع الذى يبيح التدخل العسكرى فى بلادنا متى ما لزم الامر فلم ننجح فى نقل البلاد للفصل السادس حتى فمازالت جرائم الكيزان تلاحقنا ومازلنا ندفع ثمنها غاليا فبعد كل هذه الضغوط الخارجية والداخلية لم يبقى امامنا سوى تمزيق السودان وتفتيته اربا اربا وهذا ما تخشاه ونسأل الله السلامة فقد استحكمت حلقات الضيق بالسودان وما الفرج الا من عند الله ورحلة بحث مضنية ورغما عن هذا مجرمى بنى كوز لا يتورعون ويناصبون من يسعى لحلحلت معضلاتهم التى اقعدت البلاد مازالوا يناصبونه اشد العداء ويعملون كل ما فى وسعهم لاعاقة جهود الخلاص المبذولة
القرار مكتوب اعلاه ( السودان مازال يشكل تهديد للأمن والسلم الدولى ) السودان كله ياهذا وليس دارفور لوحدها يعنى الامم المتحدة ممكن تضرب عمق الخرطوم ان وجدت وكر لشباب داعش او القاعدة هناك ومجرمى بنى كوز من اتى بهذا القرار ولم يكون مخنا زلخ وما بنفهم حاجة تعال قول لينا دارفور فقط هى المعنية وافرض انها دارفور فقط اليست دارفور عزيزة علينا وقالها الثوار يا العنصرى ومغرور كل البلد دارفور فهم بنى كوز لن يتطور حتى لو سقيناهم فهامة والعنصرية المدمرة متجزرة بدواخلهم
يا هذا لا تخلط الاوراق حمدوك طلب وضع كل السودان تحت الوصاية الدولية و لم يطلب تخفيض مناطق دارفور من البند السابع كما ورد في تعليقك
يا زول “ساي” انت بتتكلم “ساي” الموضوع اكبر بكثير من كيزان ولا شيوعيين و لا غيرهم. اقرأ محتوى القرار 1591 علي موقع الامم المتحدة و تعرف علي الجغرافيا السياسية للمنطقة و العالم حتي تعرف ماذا يحدث في السودان و في المنطقة.
معلوم لراعي الضأن في الخلاء أن السودان ليس فقط لا يشكل أي تهديد لأحد بل عاجز أن يهدد دجاجة
واجب على كل وطني أن يفكرو يفهم مماذا يريد الغرب بقيادة أمريكا منا بالظبط
و لن تنجينا منهم لوم و سب الكيزان
و جعلهم شماعة لتجاوزات حكومة قحط التي سرقت الثورة و سكتت عن قتل و ربما شاركت في قتل شباب الثورة امام القيادة العانة
بالمناسبة كانت في لجنة برئاسة واحد قانوني إسمه أديب راحت وين؟
الراجل دا كان عامل فيها أب عرام . سلموه أخطر لجنة ظهر يومين تلاتة و غطسو ليهو مدة و ما ظهر تاني.
ود أم زقدة.
طيب خلونا من أديب من منك يعرف زقدة
هههههاي