وزير الصناعة يعلن سياسات جديدة بشأن الدقيق والخبز

سياسيةوزير الصناعة يعلن سياسات جديدة بشأن الدقيق والخبز 2020/02/122 يعلن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني اليوم الأربعاء، سياسات وقرارات جديدة بخصوص الدقيق والخبز، ويعقد الوزير في الثالثة عصر اليوم الأربعاء بحسب صحيفة الصيحة، مؤتمراً صحفياً مهماً بمباني وزارة الصناعة والتجارة للحديث حول الأمر.الخرطوم (كوش نيوز) شارك الموضوع :
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والله يا سعادة الوزير ما عارفين قصتك مع يوم الأربعاء والأسبوع القادم كل حلولك تقدمها يا يوم الأربعاء أو أن الأزمة ستحل الأسبوع القام – أحكي ليكم واقعة بت بايرة ودتا أمها لشيخ قالت الأم للشيخ شوف لي طريقة لبتتي دي تعرس قال ليها الشيخ مقضبة بإذن الله من كتر لهفة الأم قالت ليهو متين لما ضيقت على الشيخ قاليها يوم الأربعاء وتم أربعاء وراء أربعاء والشيخ يقول يوم الأربعاء أخر شئ الأم حاصرت الشيخ وقالت ليهو كل مرة تقول لي يوم الأربعاء الأربعاء الأربعاء ياشيخنا الشيخ تضايق جدنا منها ورد عليه ( الأربعاء عند الله كملت ؟ ) بعد كدة ببيسأل عن الأربعاء يجب أن يكون الرد جاهر الأربعاء عند الله كملت – الأسبوع الجاي – الرد الأسبوع الجاي عند الله كمل ؟؟؟ خلال أسبوعين – الأسبوعين عند اللله كملن – أخشى ما أخشى أن ينفد صبر اهلنا ويطلعوا الشارع وقتها القابعبن في دهاليز الوزارات ما قادرين يبدؤء وما لاقين رأس الخيت حقوا من الأن يقدموا إستقالاتهم وينكسحوا فورا
قبل مدة وأمام المواطنين جميعهم قال مدني أن أزمة الخبز ستنتهي وأن صفوف الرغيف لن تكون موجودة بعد ثلاثة أسابيع. ثم بتكرار السؤال أكد مدني ذلك وكرره.
الثلاثة أسابيع التي ذكرها مدني إنتهت بالأمس الثلاثاء 11 فبراير. والأزمة زادت والصفوف لم تنته بل زادت طولاً والعيشة الواحدة وصل سعرها ستة جنيهات.
لا نقبل من الوزير مدني إلا شيئا واحداً وهو أن يعترف بعجزه ويقدم إستقالته فوراً وبالعدم تتم إقالته فوراً.
هذا أقل ما يجب فعله فأسلوب الخداع والتخدير بالوعود الكاذبة مرفوض وسيؤدي إلى ثورة جياع ومظلومين تقتلع الحكومة ومدنييها وعسكرييها فقد بلغت الحالة المزرية دركاً سحيقاً من التردي الشامل في كل شيئ يستحيل السكوت عليه.