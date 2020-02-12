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سياسية

أزمة الخبز تتسبب في تعطيل الدراسة ببعض المدارس

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خبز - عيش - رغيف - مخبز - فرن

تسببت أزمة الخبز في تعطيل الدراسة ببعض المدارس حيث تم تسريح الطلاب لعدم توفر وجبة الفطور فيما أكد عدد من التلاميذ إرتفاع أسعار السندوتشات (الطعمية والفول) الى (25) جنيهاً .

وبحسب صحيفة المجهر ، أبدى عدد من المعلمين تذمرهم من عدم زيادة مرتباتهم بالرغم من الظروف الإقتصادية الطاحنة ، وقال عدد منهم أن المرتب لايكفي متطلبات المعيشة ، لافتين لوجود اتجاه من البعض للتوقف عن العمل وتنفيذ إضراب في حال عدم زيادة مرتباتهم .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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1 تعليق

حسين عبد الله 2020/02/13 at 1:11 م

الحمد لله على نعمة الحمدوك
الجوع الجوع و لا الكيزان
نقفل المدارس و لا الكيزان
نمشي كداري و لا الكيزان
نسرح الجيش و الشرطة و لا الكيزان
نسلم البلد للامم المتحدة ولا الكيران
شكرا حمدوك.

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