أزمة الخبز تتسبب في تعطيل الدراسة ببعض المدارس

تسببت أزمة الخبز في تعطيل الدراسة ببعض المدارس حيث تم تسريح الطلاب لعدم توفر وجبة الفطور فيما أكد عدد من التلاميذ إرتفاع أسعار السندوتشات (الطعمية والفول) الى (25) جنيهاً .
وبحسب صحيفة المجهر ، أبدى عدد من المعلمين تذمرهم من عدم زيادة مرتباتهم بالرغم من الظروف الإقتصادية الطاحنة ، وقال عدد منهم أن المرتب لايكفي متطلبات المعيشة ، لافتين لوجود اتجاه من البعض للتوقف عن العمل وتنفيذ إضراب في حال عدم زيادة مرتباتهم .
الخرطوم ( كوش نيوز )
1 تعليق
الحمد لله على نعمة الحمدوك
الجوع الجوع و لا الكيزان
نقفل المدارس و لا الكيزان
نمشي كداري و لا الكيزان
نسرح الجيش و الشرطة و لا الكيزان
نسلم البلد للامم المتحدة ولا الكيران
شكرا حمدوك.