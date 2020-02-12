خبر سار لأنصار برشلونة بخصوص المهاجم سواريز

يبدو أن نجم فريق برشلونة لويس سواريز سيعود للملاعب قبل نهاية الموسم وفق المعطيات التي ذكرتها تقارير صحفية إسبانية عن كون اللاعب يتعافى من عمليته الجراحية بشكل أسرع من المتوقع.

ونقلت إذاعة “Radio Cat” الإسبانية عن مصادر داخل النادي الكتالوني، أن سواريز يستجيب للبرنامج العلاجي بشكل كبير وتجاوز عدة اختبارات طبية بنجاح، على عكس التقارير التي أفادت بإمكانية غيابه حتى آيار/مايو المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن سواريز قد ترك العكاز من يده، وأصبح يسير على قدميه بشكل طبيعي بعد فترة وجيزة (حوالي الشهرين) من العملية الجراحية التي خضع لها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سواريز قد يعود للفريق في منتصف شهر نيسان/أبريل القادم، للمشاركة مع برشلونة في مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لو بلغ الفريق هذه المرحلة.

ويعاني فريق برشلونة في الوقت الحالي من غياب المهاجم الصريح في تشكيلته منذ أن خضع الأورغواياني البالغ 33 عاما للعملية الجراحية التي أبعدته عن الملاعب.

عربي 21

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