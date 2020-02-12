السودان يعلن تحرير جزئي للمحروقات ليقفز سعر لتر البنزين من 6 جنيهات ل 28 جنيها

أعلنت حكومة السودان تحرير جزئي للمحروقات عبر تعرفة تجارية لمادة البنزين حيث حددت سعر اللتر الواحد بمبلغ 28 جنيها وذلك بحسب منشور صادر من وزارة الطاقة والتعدين متداول على منصات التواصل الإجتماعي.

وتشير كوش نيوز أن السعر الحالي للبنزين 6.17 جنيها للتر وهو مدعوم ليقفز اعتباراً من السبت القادم 15 فبراير 2020 لمبلغ 28 جنيهاً بحسب السعر التجاري وفي محطات وقود محددة.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام البائد.

الخرطوم (كوش نيوز)

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