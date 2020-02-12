مدني عباس مدني: وزارة التجارة والصناعة تلقت 5 آلاف مقترح لحل أزمة الخبز

كشف وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني عن تلقي وزارته لـ5 آلاف مقترح لحل أزمة الخبز، من بينها الدعم المباشر للرغيف للحد من تهريب الدقيق.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمباني الوزارة حول مشاكل وحلول الدقيق والخبز في السودان ، بالجهود الكبيرة التي ظلت تقدمها لجان المقاومة والأحياء في كل ولايات البلاد في مراقبة الخبز و المخابز.

وقال مدني إن الوزارة ملتزمة بتنظيم هذه المراقبة، مجددا شكره والثناء على الجهود التي بذلتها لجان المقاومة خلال الفترة الماضية، لافتا الانتباه إلى أن اللجان تعتبر موردا بشريا مهما يجب أن تلتفت الحكومة إلى توظيفه للمساهمة في التنمية .

وأوضح أن هناك اتجاها لتحويل دعم الرغيف لدعم مباشر بدلا عن دعم الدقيق عبر الدفع النقدي للمخبز حسب الإنتاج والتوزيع بعد أن يقوم بشراء الدقيق بالسعر التجاري، مشيرا إلى استعادة التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية لتوفير مدخلات الإنتاج وتصحيح مسار التوزيع.

وكشف عن آلية رقابة إلكترونية تدشن خلال شهر تضاف إلى جهود لجان المقاومة، وتطرق إلى تلقي خمسة آلاف مقترح من المواطنين لحل أزمة الخبز ووصفها بالمقترحات الإيجابية مشيدا بتعاون الشعب السوداني في حل المشكلات التى تعاني منها البلاد.

الخرطوم 12-2-2020م (سونا)

شارك الموضوع :



